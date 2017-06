Previa Los Angeles Dodgers Vs Washington Nationals - Pronóstico de apuestas MLB

Los Dodgers de Los Angeles regresan a Los Angeles para abrir su serie ante los Washington Nationals, este lunes en Dodger Stadium. Apuesta en las Grandes Ligas de Béisbol o MLB con el siguiente pronóstico de apuestas.

El equipo angelino se presenta con una derrota a cuestas, ante los Milwaukee Brewers, aunque terminaron por ganar la serie por dos partidos a uno. Por su parte, los capitalinos llegan tras una emocionante victoria de 11-10 sobre los Oakland Athletics, llave que terminaron por ganar dos partidos a uno.

Para este partido, el equipo local, los Dodgers de Los Angeles, se perfilan como el equipo favorito con una cuota de -125, según la casa de apuestas myBookie. En cambio los Washington Nationals se presentan como el equipo underdog, con una cuota de +110 si logran obtener el triunfo de visitante.

Si bien los Dodgers son el lugar número dos de la División Oeste de la Liga Nacional, el equipo actualmente vive una racha negativa de tres derrotas en sus últimos cinco partidos. A diferencia de los Dodgers, los Nationals se encuentran en una racha de cinco victorias en sus últimos seis partidos, todos en calidad de visitante. Hoy en día, los Nationals se posicionan en la cima de la División Este de la Liga Nacional con un balance de 35 victorias y 20 derrotas, tres derrotas menos que los Dodgers.

En el montículo, los Dodgers mandarán al coreano Hyun-jin Ryu. El lanzador zurdo tiene un récord de dos victorias y cinco derrotas en lo que va de la temporada, y en se última salida salió derrotado ante los St. Louis Cardinals. Del otro lado, los Nationals abrirán con el cubano Gio Gonzalez. El zurdo de los capitalinos ha tenido una mejor temporada que Hyun-jin Ryu, ya que ha ganado en cuatro de sus cinco salidas. En su último partido, Gonzalez lanzó seis entradas y consiguió una victoria de 6-3 sobre los San Francisco Giants.

Los Dodgers y Nationals ya se han enfrentado tres veces esta temporada, con el equipo angelino ganando dos do esos partidos. El marcador final ha terminado en el OVER en cuatro de los últimos seis partidos entre si. En esta ocasión, el OVER es de 8 carreras, por lo que en el caso de que el partido termino con 9 carreras o más, el logro tiene una cuota de -115.

Apuesta en las Grandes Ligas de Béisbol con la ayuda de nuestros profesionales y no pierdas más oportunidades para hacerlo en esta MLB con los mejores pronósticos y noticias de OddsShark.

Pronóstico: Los Angeles Dodgers