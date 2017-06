Previa Ecuador Vs El Salvador - Pronóstico de apuestas Amistosos Internacionales

Seguimos con los encuentros amistosos antes de los choques oficiales para el Mundial de Rusia de 2018. Ahora es el turno del partido entre Ecuador y El Salvador, que se verán las caras en Harrison (Nueva Jersey), y donde ambos conjuntos vienen de empatar sus anteriores encuentros contra Venezuela y Honduras, respectivamente. Desde OddsShark vamos a mostrarte el mejor pronóstico de apuestas para este gran choque.

La Tri no pudo sacar más que un empate en el anterior partido, aunque los ecuatorianos hicieron un buen encuentro, en la cancha no se vio muchos goles ni ocasiones por parte de los dos conjuntos. La calidad que tiene este equipo, con la mayoría de los jugadores en la liga nacional de Ecuador, hacen que veamos su victoria más probable que la de los salvadoreños, donde en Bet365 tiene una cuota de 1.16. A pesar de ello, no es un conjunto muy goleador, por lo que no vemos que la línea de gol supere los 2.50, estando la cuota en Bumbet a 2.37.

Por otro lado, tenemos al club de El Salvador, que llega tras empatar a dos contra Honduras, cuando iba perdiendo 2-0 en el descanso y gracias a Fito Zelaya consiguieron las tablas al final del encuentro. Su toque en el césped fue bueno, no hicieron una gran primera parte, pero se fortalecieron en la segunda, lo que nos dice que es un equipo que no se rinde. Si optamos por su rebeldía, podemos apostar al empate del partido, donde en Bodog está a una cuota de 6.50, aunque las casas de apuestas no lo ven muy factible. Otro dato es apostar al gol de su delantero estrella, el jugador del Alianza, algo que está a muy buena cuota en todas las casas de apuestas colaboradoras.

Desde OddsShark vemos como más probable la victoria de la selección ecuatoriana, en Bumbet ofrecen 1.25, y es la cuota más elevada. No creemos que sea por mucha diferencia, un margen de victoria de +1 para la Tri, puede ser una opción que se paga a una buena cuota en Bet365. Si prefieres arriesgar más para conseguir más ganancia, el marcador favorito para nuestro staff es el 2-1 a favor de los locales de hoy, en Bodog está a 10.00, que, aunque la elegida por las casas de apuestas sea la de 2-0 con 5.50, vemos probable el gol de los salvadoreños en el partido, sobre todo con Zelaya enchufado. Uno de los goles para Ecuador puede estar en los pies de Cifuentes, uno de los pichichis de la Serie A.

Apuesta de nuevo por la selección de Ecuadore en este partido amistoso y encuentra más opciones con los mejores pronósticos y noticias en OddsShark.

Pronóstico: Gana Ecuador Margen de victoria +1