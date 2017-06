Previa Pittsburgh Penguins vs Nashville Predators - Pronóstico de apuestas NHL

Los Pittsburgh Penguins se miden a los Nashville Predators en el quinto partido de la final de la Stanley Cup. No te pierdas el pronóstico de apuestas de OddsShark para este partido de la final. Tras cuatro partidos, todo esta igualado en la final de la Liga nacional de hockey. Los Penguins ganaron los primeros dos partidos de la serie como local, mientras que los Predators lograron ganar los siguientes dos.

Los Pittsburgh Penguins se miden a los Nashville Predators en el quinto partido de la final de la Stanley Cup. No te pierdas el pronóstico de apuestas de OddsShark para este partido de la final.

Tras cuatro partidos, todo esta igualado en la final de la Liga nacional de hockey. Los Penguins ganaron los primeros dos partidos de la serie como local, mientras que los Predators lograron ganar los siguientes dos. Ahora, la final regresa a PPG Paints Arena en Pittsburgh, Pennsylvania en un juego vital para decidir el nuevo campeón de la NHL.

Para este duelo, los Penguins se establecen como el equipo favorito, de acuerdo a la casa de apuestas Bovada, con una cuota de -155. Sin embargo, los Predators llegan con el ánimo a tope, y una victoria de visitante deja un pago de +135.

Los Predators buscarán continuar su buen ritmo y mantenerse arriba de los Penguins. En el Juego 4 de la serie, el conjunto de Nashville dominó a los Penguins de empiezo a fin, ganando el partido por marcador de 4-1. Para los Penguins, el jugador estrella Sydney Crosby fue lo único destacado de una noche para el olvido.

Ofensivamente, los Predators recibieron goles de Calle Jarnkrok, Frederick Gaudreau, Viktor Arvidsson y Filip Forsberg, mientras que ocho jugadores diferentes obtuvieron asistencias. A eso se le suma el buen desempeño del guardameta Pekka Rinne, quien consiguió 23 paradas para obtener su decimocuarta victoria dentro de esta postemporada.

Cabe mencionar que los Predators han ganado 11 de sus últimos 14 partidos tras recibir menos de dos goles en el partido previo. Asímismo, los Predators han ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros cuando juegan con solamente dos días de descanso.

Sin embargo, la mala noticia para los Predators es que han perdido cada uno de sus últimos cuatro partidos en la ciudad de Pittsburgh. Además, cuando de partidos entre los Predators y los Penguins se trata, el equipo local ha ganado los últimos siete.

Por último, el OVER para este quinto partido es de 5.5 goles. El marcador final ha terminado en el UNDER en cuatro de los últimos siete partidos en donde los Predators permitieron menos de dos goles en el partido previo. En esta ocasión, el UNDER tiene un desembolso de -130.

Apuesta en las finales de la NHL con los mejores pronósticos y noticias en OddsShark.

Pronóstico: Pittsburgh Penguins